En plots is hij er dan toch: nieuwe wending in transfersoap bij KRC Genk

KRC Genk lijkt ook voor een drukke transferzomer te staan. Heel wat spelers zouden vertrekken, waaronder Matias Galarza. Of toch niet?

Bij KRC Genk vrezen ze het vertrek van een aantal spelers. Eentje daarvan is Matias Galarza. De Argentijn zou zelf erg graag weg willen. Naast het veld zou hij zich niet heel goed voelen in België.

Het is geen geheim meer dat Galarza hoopt op een transfer. Meer zelfs, hij stuurde zijn kat naar de eerste trainingen bij de club, om een transfer af te dwingen.

Boca Juniors deed al een eerste bod bij Genk, wat te weinig leek te zijn. De Argentijn had zijn zinnen al gezet op een transfer naar zijn thuisland, waar Boca een heel grote club is.

Het Laatste Nieuws meldt nu dat Galarza dan toch is aangekomen in België. Hij trainde donderdag voor de eerste keer weer in Genk, al was het individueel.

Zo lijkt het erop dat de middenvelder zich toch gewoon voorbereid op de start van het seizoen hier in België. Maar een ongelukkige speler is voor geen van de partijen goed. Het blijft afwachten wat Genk zal doen...