"Nooit meer" en "Dachten dat we onder Martinez alles hadden meegemaakt": supporters hebben iets te zeggen over de Rode Duivels na match tegen Oekraïne

De supporters van de Rode Duivels waren ongezien streng voor hun ploeg na de 0-0 tegen Oekraïne. Het gebrek aan intensiteit en grinta werd de spelers verweten. Dat Kevin De Bruyne daarna de spelers naar binnen stuurde zonder de fans te groeten? Dat was de druppel die de emmer deed overlopen.

Heel wat supporters hebben na de 0-0 tegen Oekraïne hun woede kenbaar gemaakt. Daarbij was het geluid quasi unisono: velen zijn het beu. Benieuwd of dat tegen maandagavond en de wedstrijd tegen Frankrijk allemaal in orde kan komen.

Boegeroep en een fluitconcert op het einde van de wedstrijd, veel gefluit en heel weinig gelukkige gezichten. En dat ondanks een kwalificatie voor de achtste finales. Maar met groepswinst had het parcours richting finale er leuker kunnen uitzien.

© photonews

"Kevin De Bruyne die na de match zijn spelers de supporters niet laat groeten. Dat is er voor mij echt zwaar over", aldus supporter Bart Noens in een reactie tegenover VRT Nieuws. Hij heeft dan ook een ingrijpend besluit genomen.

Nooit meer naar de Rode Duivels gaan kijken?

"Ik zal van mijn leven geen match van de Rode Duivels meer komen bekijken. Nooit. ik heb een truitje, ik heb 600 kilometer gereden, ik heb een hotel geboekt. Whatever! Neen, nooit meer! Nooit, nooit, nooit, nooit meer."

"Never! Dit is er echt over." Ook Kurt Dejonckheere had een ferme mening: "Ik dacht dat we met Martinez alles hadden gezien, maar het kan blijkbaar nog erger onder Tedesco." Aan de Rode Duivels om tegen maandag de neuzen in dezelfde richting te laten kijken.