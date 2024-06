Sven Jaecques over hoe hij zonder geldinput van Gheysens een competitieve ploeg gaat samenstellen

Antwerp is bezig zijn ploeg aan het samenstellen. In tegenstelling tot de voorbije jaren zal Paul Gheysens echter de knip op de portefeuille houden. CEO Sven Jaecques moet - bij afwezigheid van Marc Overmars - creatief omspringen met zijn budget.

Hoe wil Antwerp dan straks slagkrachtig voor de dag komen? Sven Jaecques heeft er vertrouwen in. "We zijn gezonde lijnen aan het uitzetten. We willen minder afhankelijk zijn van één eigenaar en zelfbedruipend worden", zegt hij in HLN.

"Dat doet af en toe pijn, soms zal dat nog moeilijk zijn. Maar we staan er al een heel stuk verder in. In de laatste acht jaar zijn we gigantisch gegroeid op sportief, organisatorisch en infrastructureel vlak. We gaan stappen blijven zetten. Elke Belgische club moet transfers doen. Dat zit er ook bij ons aan te komen."

Jongens als Mandela Keita en Michel-Ange Balikwisha zullen geld in het laatje moeten brengen, maar een leegloop verwacht Jaecques niet. Hij meent een sterke ploeg te kunnen samenstellen.

"Op die insinuaties gaan we niet in. Wij gaan niet té veel uitgaande transfers doen. Er is interesse in veel spelers. Een aantal spelers denkt een transfer te kunnen maken. Maar dat zal niet voor iedereen mogelijk zijn."

"Er komen zeker één à twee grote uitgaande transfers. Als er bepaalde bedragen op tafel komen, kan je niet weigeren. Die bedragen kunnen de organisatie meer zuurstof geven."