🎥 Alexander Blessin neemt met emotionele boodschap afscheid van Union-supporters

Donderdag werd bekendgemaakt dat Alexander Blessin Union SG verlaat om naar St. Pauli te trekken. Een dag later kwam hij via sociale media nog met een mooie boodschap voor de Union-fans.

Na een goed seizoen bij Union SG besloot Alexander Blessin om terug te keren naar Duitsland. Daar wordt hij coach van St. Pauli. Maar hij vertrekt niet zonder een mooie boodschap achter te laten voor de fans.

"Het is tijd om afscheid te nemen", begint Blessin op het X-account van Union. "Het was een heel moeilijke beslissing. We hebben een fantastisch jaar achter de rug. Zoals ik altijd al zei ben ik er erg trots op dat ik coach ben van deze fantastische spelers en deze fantastische club."

"We hebben deze keuze als familie gemaakt en dat geeft ons de kans om vaker thuis te zijn. Als we het over de volgende club hebben, St. Pauli is een geweldige club net als Union", gaat hij verder.

"Ik wil iedereen bedanken die me gesteund hebben. Het was een genoegen om coach te zijn bij deze club. Ik wens jullie al het beste, mijn hart zal altijd kloppen voor Union."

Er kon ook nog een woordje Frans af bij de Duitse coach. Met de woorden, "Bruxelles ma ville, je t'aime. Je porte ton emblème", sloot hij af.