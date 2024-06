Oud-bondscoach stelt zich vragen bij Domenico Tedesco: "Is hij wel de persoon om op EK-niveau te presteren?"

Volg België nu via WhatsApp!

De Rode Duivels zullen tegen Frankrijk alles op alles moeten zetten om door te stoten. Maandagavond staat de topwedstrijd op de planning.

Ondertussen liep het tijdens de groepsfase niet allemaal zoals verwacht. Na 4/9 te behalen in een groep met 'zwakkere' tegenstanders, worden er bij bondscoach Domenico Tedesco toch ook vraagtekens geplaatst.

Oud-bondscoach René Vandereycken ziet ook dat Tedesco niet in de makkelijkste situatie zit. "Hij ligt onder vuur maar ik wil eerst dit zeggen: hij was ook verantwoordelijk voor die goede eerste helft tegen Roemenië", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"Maar bij die twee andere wedstrijden heb ik toch de indruk dat de opdrachten onvoldoende duidelijk waren. Dat ze tegen Oekraïne dan weer op een heel andere manier dan tegen Roemenië begonnen, vond ik vreemd."

Vandereycken vraagt zich af of Tedesco wel de juiste coach is voor de Rode Duivels op een EK. "Ik heb zijn cv nog eens bekeken. 38 jaar, waar en hoe lang hij ergens trainer was,... dan begin ik een beetje te twijfelen aan zijn ervaring op dit allerhoogste niveau."

"Je ziet het aan de zenuwachtigheid, zijn wissels, zijn opdrachten,... er zijn veel beslissingen waar discussie over is. Is hij wel de persoon om op EK-niveau te presteren?", besluit Vandereycken.