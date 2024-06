📷 Geïnspireerd op Brugse Reien: Club pakt uit met nieuw shirt

šŸ“· GeĆÆnspireerd op Brugse Reien: Club pakt uit met nieuw shirt

Club Brugge werd vorig seizoen kampioen en mag dus de Champions League in voor het nieuwe seizoen. Dat gaan ze ook doen in nieuwe, knappe shirts. Dat werd bekendgemaakt via de sociale media.

"Een nieuw seizoen, dat betekent een nieuw away shirt. Het nieuwe away shirt, geïnspireerd op de Brugse Reien, volgt het succesrecept van de voorbije jaren: wit met blauwe accenten", aldus blauw-zwart op haar webstek. "De golvende patronen geven ons shirt een eigen identiteit. Een stukje van thuis dat we meenemen op verplaatsing. Al sinds de jaren 70 bestaat onze succesformule voor het shirt uit een witte basis met blauwe accenten." Geïnspireerd op de Brugse Reien "Legendes als Raoul Lambert, Jan Ceulemans en Timmy Simons wisselden vol trots blauw-zwart af met een wit exemplaar. In het shirt herken je de golven van de Brugse Reien. De Reien maken sinds mensenheugenis deel uit van het feeërieke straatbeeld van Brugge." Dive into elegance. Wit met blauwe accenten. Geïnspireerd op onze Brugse Reien. šŸŒŠ



ššžš° ššš°ššš² š¤š¢š­ šŸ‘‰ https://t.co/rz9NA7UCPt — Club Brugge KV (@ClubBrugge) June 29, 2024 "Het verhaal van Brugge is er één van duizenden jaren oud. Een verhaal geschreven tussen water en traditie, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Die connectie vereeuwigen we in dit shirt. Het Brugse water, symbool voor onze kracht, onverzettelijkheid en doorzettingsvermogen. Een shirt dat de stad en de club voor altijd aan elkaar linkt." "Trots op onze stad, het Venetië van het Noorden. Een iconisch centrum, verenigd met haar Brugse Reien", aldus nog blauw-zwart. En dat zou het