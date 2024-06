Karel Geraerts plukt jeugdproduct Gent, Anderlecht en Genk weg bij Club Brugge

Mamady Diawara doorzwom al heel wat Belgische watertjes, maar trekt nu van Club Brugge naar Schalke 04. En zo haalt Karel Geraerts een goudhaantje uit onze jeugdlichtingen weg richting toekomst.

Weet u nog in 2022? Racing Genk was duidelijk not amused met de transfer van Mamady Diawara naar Club Brugge omdat zijn broer Sekou toen poseerde in een truitje van blauw-zwart bij de deal van Mamady naar Jan Breydel.

Voor zijn periode bij Genk had hij ook al bij Anderlecht en Gent gezeten, nu maakt hij dus zijn eerste trip naar het buitenland en tekende hij een contract bij Schalke 04. Dat is de ploeg van Karel Geraerts, die hem mogelijk nog kent uit ons land.

Der 17-jährige Offensivspieler Mamady Diawara wechselt aus der U18 des FC Brügge in die U19 der Knappenschmiede.#S04



In eerste instantie gaat hij van de U18 van Club Brugge naar de U19 van Schalke 04. Dat wordt een eerste stap in zijn ontwikkeling in het buitenland en mogelijk een stap in de juiste richting en de A-kern en een profcarrière.

Broer Sekou was ondertussen al naar Udinese vertrokken en werd al eens een halfjaar uitgeleend aan Beerschot. Hij keert nu terug naar Italië en probeert daar de komende jaren ook verder te timmeren aan de weg.