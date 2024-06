'Romelu Lukaku staat open voor héél gevoelige keuze die harten van supporters opnieuw kan breken'

Over de prestaties van Romelu Lukaku op het EK is al veel gezegd. Zijn band met supporters is ook in clubverband al vaak een gevoelig thema geweest in de loop van zijn carrière.

Dat zou zich nog wel eens kunnen herhalen. Lukaku is een speler op overschot bij Chelsea, maar kon als huurling zijn loopbaan herlanceren wel bij Inter. Een volgend Italiaans avontuur kwam er bij Roma. Daar moest hij voorbije zomer dan weer zijn koffers pakken na het alweer aflopen van een huurovereenkomst. Een toekomst in de Engelse hoofdstad is voor hem sowieso niet weggelegd. In plaats van hem nog eens uit te lenen wil Chelsea nu echt wel een definitieve oplossing. Gelukkig voor Lukaku zijn er wel enkele gegadigden. Het Napoli van zijn ex-coach Antonio Conte hengelt naar hem en er zou ook interesse zijn van AC Milan. Belangstelling Milan voor Lukaku De belangstelling van Milan is nu nog eens bevestigd door La Gazzetta dello Sport. Sterker nog: de Rode Duivel zou open staan voor een transfer naar de Rossoneri. Hij beschouwt naar verluidt zowel Milan als Napoli als twee interessante opties. Vooral een overstap naar Milan zou toch wel weer spraakmakend zijn. Daar zijn verschillende redenen voor. Het spreekt voor zich hoe zijn verhaal bij Inter geëindigd is. Hij is al niet de meest geliefde ex-speler daar en een keuze voor Milan zou alleen nog maar meer olie op het vuur gooien. Anderzijds, als ze dan toch een afkeer koesteren, kun je misschien maar beter voor de stadsrivaal spelen. Uitkijken naar de plannen van Milan Een ander aspect is dat 'Big Rom' in het verleden al eens overhoop lag met Milan-legende Ibrahimovic. Al kan dat allemaal onder tafel geveegd worden als de sterren goed staan. Milan kan trachten hem weg te lokken met een bod van 25 à 30 miljoen euro of hem op het einde van de transfermarkt alsnog proberen huren.