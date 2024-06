Tielemans tempert de gemoederen: "Eerste eindigen betekende niet dat we gemakkelijk in de finale zouden staan"

Deze zaterdag hebben enkele Rode Duivels meegedaan aan een interview in een meer ontspannen setting op het prachtige landgoed van Monrepos in Ludwigsbourg. Onder hen was Youri Tielemans, die erg vrolijk was.

Een van de laatste keren dat we Youri Tielemans zagen, lachte hij niet: het was na zijn vervanging door Domenico Tedesco tegen Oekraïne. De speler van Aston Villa begreep niet waarom hij het veld moest verlaten. "Niemand houdt ervan om gewisseld te worden", lacht hij om deze ontspannen persconferentie te beginnen in Ludwigsbourg.

"Tenzij er een fysieke of mentale reden is, wil elke speler op het veld blijven. Ik voelde me goed in de wedstrijd en was teleurgesteld dat ik werd gewisseld. Dat is normaal en zelfs positief, en ik hoefde het er niet meer over te hebben met de coach," verzekert Tielemans. Het publiek was het ook oneens met de keuze van Tedesco en floot bij de vervanging van een van de meest creatieve spelers van het team.

"Is dat zo?", verbaast de geïnteresseerde zich. "Nee, ik heb de fluitconcerten bij mijn vervanging niet gehoord. Die aan het einde van de wedstrijd wel. Maar die waren niet speciaal voor mij, denk ik," lacht Youri Tielemans. "Kritiek moet gehoord worden. Maar ons eerste doel is bereikt: kwalificatie, wat een opluchting is. Een ander toernooi begint en we weten dat we beter moeten presteren, vooral in vergelijking met die wedstrijd tegen Oekraïne, als we verder willen komen in dit EK."

Als we scoren tegen Slowakije, is de analyse van de groepsfase totaal anders

De verwachtingen waren hooggespannen rond verschillende spelers die minder presteerden, benadrukt ook de Rode Duivel. "De druk zal misschien nu minder zijn. Maar de kleine teams hebben nu dezelfde middelen voor analyse als de anderen, met video's en fysieke trainers, het is allemaal strakker," merkt Tielemans op.

En de Duivel herinnert eraan dat het Belgische spel tijdens deze groepsfase niet zo slecht was als vaak wordt gezegd: "Tegen Slowakije moesten we achter de score aan door een individuele fout, maar als we het eerste doelpunt hadden gescoord, was het heel anders. We hadden kansen om die wedstrijd te winnen en dat zou de hele groepsfase hebben veranderd," herinnert hij zich. "Tegen Roemenië waren we erg solide en kregen we kansen. Alleen tegen Oekraïne was er een individuele en collectieve teleurstelling."

Tielemans relativeert de tweede plaats

De Rode Duivels hadden een zeer lastige kant van de tabel kunnen vermijden als ze woensdag Oekraïne hadden verslagen. Maar zat dat in het hoofd van de spelers? "De linkerkant van de tabel is inderdaad heel moeilijk, maar aan de rechterkant is het ook niet eenvoudig. We moeten met beide voeten op de grond blijven. Zouden we Frankrijk hebben vermeden in de achtste finale als we eerste waren geëindigd? Ja, dat is een grote tegenstander, maar we zouden ook niet zomaar in de finale zijn beland," relativeert de voormalige Anderlecht-speler.

"De berekeningen zijn wat ze zijn, maar wij waren gefocust op één doel: ons kwalificeren, en dat hebben we bereikt. We staan in de achtste finale tegen een van de beste teams ter wereld, met een andere status dan die van hen, want zij moeten altijd winnen," voegt Youri Tielemans toe. "Hun bank heeft bijna evenveel kwaliteit als hun basiself, dat weten we. We zullen onze analyse goed moeten maken en samen de oplossing moeten vinden."