Castagne heeft boodschap voor de fans in aanloop naar de wedstrijd tegen Frankrijk

De houding van de Rode Duivels heeft veel stof doen opwaaien na de teleurstellende gelijkspel tegen Oekraïne. Timothy Castagne heeft zich hierover uitgesproken.

In de storm zijn het de grootste bomen die het meest wind vangen. Als aanvoerder is Kevin De Bruyne niet gespaard gebleven van kritiek nadat hij zijn teamgenoten had gevraagd om na de wedstrijd tegen Oekraïne meteen naar de kleedkamer te gaan en niet naar de Belgische supporters te gaan.

"We hadden allemaal hetzelfde idee. Het is omdat Kevin aanvoerder is en hij besloot, maar de meeste spelers dachten hetzelfde te doen," bekent Timothy Castagne.

De Duivels steunen hun aanvoerder

De verdediger van Fulham wil zich nu concentreren op de wedstrijd tegen de Fransen: "Ik denk niet dat dit een keerpunt zal zijn, winnen tegen Frankrijk zou dat wel zijn. Vandaag denken we zelfs niet meer aan dat incident."

De Duivels willen in ieder geval met één stem spreken en weer in contact komen met hun publiek: "Het kan de groep meer verenigen, door te zeggen dat we samen zijn, het is ons tegen de rest. Zoals ik al zei, als ze maandag herrie maken in het stadion voor ons, zal dat ons ook helpen."

Rumoer maken op het veld tegen het Franse team zou ook iedereen kunnen helpen zich te verzoenen.