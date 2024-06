Met de schrik vrijkomen in het kwadraat heet dat dan

Engeland zit als land in de kwartfinales. Daarmee is eigenlijk alles gezegd, want een epische wedstrijd speelden ze allerminst. Integendeel zelfs: 95 minuten lang zag het er heel erg vies uit voor The Three Lions tegen de Slovaken.

Engeland had in de groepsfase al heel veel oordelen over zich heen gekregen. De kritiek op de ploeg was dan ook verzengend de voorbije dagen, zeker in de Engelse pers voor de nationale ploeg.

Wie had gehoopt dat The Three Lions daarvan zouden gebruik maken om eens uit te pakken met een statement en een puntje op de i zouden gaan zetten? Die kwamen ook tegen Slovakije bedrogen uit.

Bellingham zorgt voor ongezien scenario

De Slovaken wisten de Engelsen goed vast te zetten en net als tegen de Rode Duivels wisten ze ook deze keer op voorsprong te komen. De onvermijdelijke Schranz zorgde voor de Slovaakse 0-1, meteen ook de ruststand.

© photonews

Ook na de pauze hadden de Engelsen her het echt wel bijzonder lastig met de tegenpartij. En dus leek er een stunt in de maak, want Slovakije was op weg naar een 1-0 overwinning. En toen kwam de toegevoegde tijd nog ...

Jude Bellingham wist daarin met een weergaloze omhaal toch nog voor de 1-1 te zorgen in de 96e minuut. En dus kregen we alsnog verlengingen. Daarin was het via Harry Kane in no time meteen 2-1. Zo gaan de Engelsen alsnog met heel wat geluk naar de kwartfinales.