Rode Duivel 'gaat zeker vertrekken bij zijn club' met megadeal: "Dat heb ik nooit gezegd"

De geruchten zijn al een half jaar aan het aanzwellen. Johan Bakayoko werd al gelinkt aan de grootste clubs ter wereld: Barcelona, Arsenal, Bayern... Maar de winger zaaide gisteren zelf nog twijfel of hij wel daadwerkelijk gaat vertrekken bij PSV.

Nu goed, dat hij vertrekt staat zo goed als vast. PSV wil wel de jackpot en vraagt rond de 60 miljoen euro. Da's een immense som en die kunnen slechts een paar clubs op tafel leggen.

“Maar ik heb nooit gezegd dat ik bij PSV wil vertrekken, dat hebben anderen in mijn plaats gedaan. Als er iets komt, moet je nadenken, maar dat is nu niet het moment. Ik zit hier niet aan een transfer te denken, wel aan hoe ik hier mijn best kan doen", reageerde Bakayoko gisteren.

Over de kansen tegen Frankrijk was hij wel wat duidelijker. Terwijl heel de wereld denkt dat de Duivels er tegen Frankrijk uitgaan. “Ik ben het daar niet mee eens. Wij zijn offensief goed maar ook defensief. Romelu?"

"We maken ons geen zorgen over hem. Het wordt naar mijn zin te weinig benadrukt dat we het verdedigend zo goed doen. Als we ons eigen spel spelen, is er zeker iets mogelijk. Beide ploegen vrezen mekaar."

Het fluitconcert tegen Roemenië is intussen ook al geen gespreksonderwerp meer binnen de kern. “Ik vond het niet nodig, we waren gekwalificeerd, maar het is niet mijn job om dat soort dingen te beslissen.”