Rode Duivels weten waar ze voor moeten oppassen in cruciaal duel: "Als hij dat doet, is het voorbij"

Timothy Castagne zal maandagavond Kylian Mbappé in de ogen kijken. Een spannend duel voor de speler van Fulham, die weet hoe moeilijk het zal worden om de Franse ster af te stoppen.

Enkele Rode Duivels stelden zich zaterdag beschikbaar voor uitgebreide interviews. Eentje daarvan was Timothy Castagne, die maandag voor een moeilijke opdracht staat en tegen Kylian Mbappé mag verdedigen.

Niet te veel ruimte laten, maar ook niet te dicht erop zitten: hoe verdedig je tegen Kylian Mbappé?

"Natuurlijk bereid ik me hierop voor sinds we onze tegenstander kennen. Hij is bekend, het is gemakkelijk om beelden te zien van hem. Frankrijk heeft veel goede spelers, het is moeilijk om je voor te bereiden om slechts op één speler te verdedigen."

"Met Kylian, moet je opletten voor zijn loopacties in de rug. Als hij richting doel vertrekt, is het voorbij. Vervolgens, probeer hem zoveel mogelijk voor je te houden. Als je te dicht bij hem staat, kan hij ook achter je vertrekken."

Frankrijk - België is ook een ontmoeting tussen twee landen die het in de groepsfase erg moeilijk hadden, met name om hun kansen af te maken.

"Frankrijk had moeilijke wedstrijden, maar je kunt niet zeggen dat ze geen vertrouwen hebben. Mbappé hoeft geen drie goede wedstrijden te spelen om in vorm te zijn. We hebben ook in de laatste toernooien gezien dat zelfs als je slecht begint, het winnen van een belangrijke wedstrijd een ploeg kan lanceren. Dat kan voor hen, maar ook voor ons gebeuren. Maar zij zijn favoriet."

Is Mbappé zijn masker een voordeel voor de Duivels?

Mbappé zal spelen met een masker vanwege zijn gebroken neus die hij opliep na een stevig duel in de eerste wedstrijd tegen Oostenrijk. Spelen met een masker is een ervaring die Castagne al heeft meegemaakt... en het is niet zo eenvoudig als het lijkt.

"Het masker was echt irritant. Het zit constant in je gezichtsveld. Zelfs als je naar je voeten wilt kijken, moet je een beetje bukken. Misschien heeft hij een masker van betere kwaliteit dan ik (lacht). Het maakt een verschil, het was vervelend."

"Ik speelde er niet graag mee, dus ik heb het snel afgedaan. Of Mbappé dan maar op 97% zal zijn? Zelfs op 97% blijft hij een van de beste spelers ter wereld."