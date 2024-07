📷 KAA Gent komt in nieuw seizoen met opvallende primeur voor België

KAA Gent gaat in het nieuwe seizoen met een primeur voor België komen. Wie een pint wil bestellen of het stadion wil binnenkomen, zal dat kunnen doen via ... zijn handpalm. Vorig seizoen was er al een proefproject lopende in de Planet Group Arena.

KAA Gent testte vorig seizoen samen met Perfect-ID een innovatieve toegang tot het stadion. Op zondag 29 oktober werd het systeem voor de wedstrijd tegen Standard uitgetest door de leden van de Young Business Club van KAA Gent.

Met een vernieuwend proefproject wil KAA Gent testen starten om de fanervaring naar een nieuw niveau te tillen door de introductie van Perfect-ID's geavanceerd Palmki handpalm-authenticatiesysteem. Het is de eerste keer dat een Pro League-club in België deze innovatieve technologie test.

Revolutionair plan

Marc Strackx, Directeur van Perfect-ID, toonde toen al zijn enthousiasme over deze samenwerking: "We zijn verheugd om samen te werken met KAA Gent en StarNet om dit proefproject te kunnen testen. Palmki's handpalm-authenticatie biedt een veilige, snelle en innovatieve methode om fans een vlotte en efficiënte toegang te verschaffen. Dit proefproject zal ons helpen begrijpen hoe fans reageren op deze baanbrekende technologie. Op basis van de resultaten en de feedback kan er verder onderzocht worden hoe de technologie het best geïntegreerd kan worden in voetbalstadions.”

KAA Gent start proefproject handpalm-identificatie✋



MEER I https://t.co/6JLWshL595 pic.twitter.com/r7Ja9gQnG1 — KAA Gent (@KAAGent) October 27, 2023

“In onze voortdurende zoektocht naar meer comfort voor onze toeschouwers en geïnspireerd door de nieuwe wet “Veilig Voetbal” gingen we op zoek naar een innovatieve technologie om toeschouwers op een vlotte en veilige manier de toegang tot het stadion te verlenen. We zijn verheugd daarvoor met Palmki een Vlaamse partner te hebben gevonden. Daarnaast is de inbreng van de verschillende academische partners in dit project voor KAA Gent heel belangrijk omdat we dit willen laten verlopen in het grootst mogelijke respect voor privacy en GDPR." - Dirk Piens, directeur organisatie KAA Gent.

Eddy Muylaert, CEO van StarNet, ziet deze samenwerking als een kans om de weg vrij te maken voor een handigere en efficiëntere toegangsprocedure bij voetbalstadions: “Met veel enthousiasme werken we mee aan dit innovatieve project om de toegangscontrole in voetbalstadions verder te optimaliseren met oog op de toekomst. Dit zal de supporters een snelle en efficiënte toegang tot het stadion bieden en tevens alle verdere persoonlijke controles vermijden. Als marktleider en trouwe partner van KAA Gent kijken we uit naar een positieve samenwerking met Perfect-ID om aan de hand van deze technologische vooruitgang de fan experience te verhogen.”