Afscheid van Modric in stijl en deze tien mogen hem flankeren in team van de speeldag

Net als in de Jupiler Pro League zijn we ook tijdens het EK in Duitsland van alle wedstrijden op de hoogte. We volgen de Rode Duivels op de voet en kijken ook naar de andere wedstrijden ter plaatse. Samen zoeken we voor jullie naar de ultieme beste spelers ook tijdens dit EK.

Terwijl de achtste finales ondertussen al bezig zijn, geven we u graag nog eens de elf namen die ons op speeldag 3 het meeste zijn opgevallen. Ondertussen verzamelen we uiteraard ook alle data met oog op het eindoordeel na het EK.

Doelman

In doel zagen we opnieuw een goede Koen Casteels die ons land behoedde van de uitschakeling, maar dé held van zijn natie is na deze derde speeldag toch andermaal Giorgi Mamardashvili. De 23-jarige Georgische doelman hield Ronaldo & co van een doelpunt en zorgde zo mee voor historische kwalificatie voor de achtste finales.

Verdediging

In de verdediging kiezen we voor drie sterke beren. Matviyenko hield Lukaku & co heel de wedstrijd vrij goed in toom, waardoor het tot op het einde bibberen was voor de Rode Duivels. Navas was bij Spanje een gesel voor de linkerflank van Albanië, Calafiori zorgde voor een levensbelangrijke assist als infiltrerende man tegen Kroatië.

Middenveld

Bij de Kroaten moeten we wel Luka Modric opnemen in ons team van de speeldag. Hij miste een strafschop, maar scoorde wel. Uiteindelijk was het niet voldoende voor de achtste finales. Zeer jammer, hij verdiende meer.

© photonews

Xhaka was dan weer de man die Duitsland in bedwang hield met veel duelkracht namens Zwitserland, terwijl Lobotka zijn tweede prima wedstrijd van dit EK speelde en Sabitzer met een doelpunt voor Oostenrijkse groepswinst zorgde.

Aanvallers

Voorin kiezen we voor de namens Spanje scorende Torres, de eveneens scorende Kvaratskhelia voor het zeer verrassende Georgië en de invallende Tosun. Hij kon in het slotkwartier met een doelpunt de kwalificatie voor Turkije veiligstellen.