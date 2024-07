Domenico Tedesco legt uit waarom hij een onzichtbare Lukaku niet van het veld haalde

Romelu Lukaku beleefde een EK om heel snel te vergeten. Hij had veel pech in de eerste twee wedstrijden, maar in de laatste twee was het gewoon niet genoeg.

Het toernooi is voorbij voor België, zonder dat Romelu Lukaku een doelpunt kon scoren. Tegen Frankrijk speelde de spits ongetwijfeld een van zijn slechtste wedstrijden voor de nationale ploeg.

"We hebben niet veel geluk gehad dit EK, dat wil ik benadrukken. Of het nu met de VAR was of met dit eigen doelpunt nu", betreurt Domenico Tedesco. "Had je je kunnen voorstellen dat Romelu Lukaku naar huis zou gaan zonder een doelpunt te maken, of dat Jérémy Doku geen assist zou geven? Het is jammer, want ze verdienden beter.

Lukaku zat echt niet goed in de wedstrijd. Toch was het Loïs Openda die kort na het uur gewisseld werd. Tedesco werd om meer uitleg gevraagd op het persmoment. "We hebben al het vertrouwen in Romelu, hij heeft al vaak genoeg bewezen dat hij de man van het moment is", klonk het.

"Hij is een complete aanvaller. Hij legt druk op de verdediging, hij is gevaarlijk in elke situatie. Er zijn genoeg redenen om hem op het veld te laten", verzekert Tedesco. "Romelu heeft een moeilijk toernooi gehad. Normaal gezien had hij de topschutter moeten zijn in de groepsfase, en nu verlaat hij het toernooi zonder doelpunt. Dat is zwaar."

Uiteindelijk lijken vooral de drie afgekeurde doelpunten een last te zijn waar hij nooit van heeft weten los te komen...