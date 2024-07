'Premier League-ploeg drukt plots fors door voor Rode Duivel: akkoord over transferbedrag en contract ligt klaar'

De middenvelder kreeg nog geen enkele speelminuut op het EK, maar dat betekent niet dat het in clubverband stil is rond hem. De laatste berichtgeving rond Vranckx is dat ploegen als Fiorentina, Napoli en Everton belangstelling in hem toonden. In de Lage Landen volgde ook PSV Eindhoven zijn dossier op voet op.

Het lijkt er sterk op dat al deze teams hun kansen verkeken hebben. Er is immers een nieuwe Engelse gegadigde in de dans gesprongen die geen tijd wenst te verspillen. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri drukt Crystal Palace fors door om Aster Vranckx binnen te kunnen halen. De volgende uren kunnen cruciaal zijn.

