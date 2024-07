Nu kunnen we toch niet van een geslaagd EK spreken? Kevin De Bruyne is duidelijk: "Alle onze zes toernooien, waren mislukkingen"

De Rode Duivels gingen maandagavond met 1-0 onderuit tegen Frankrijk na een laat doelpunt van Kolo Muani. Voor Kevin De Bruyne was het geen geslaagd toernooi.

4 op 9 in de groepsfase en er in de achtste finale uit. Dan kunnen we toch moeilijk van een geslaagd EK spreken voor de Rode Duivels?

"Als je tweede eindigt is het een mislukking", vertelde Kevin De Bruyne na afloop. "Het WK 2018 was een mislukking. Het beste wat we ooit gedaan hebben is een mislukking want we wonnen niet."

"Uiteindelijk is het doel altijd winnen en dat hebben we niet gedaan. Alle zes de toernooien die we gedaan hebben, zijn mislukt. Er is maar één ploeg die wint. Als je niet wint, dan heb je het doel niet gehaald", gaat KDB verder.

Maar er zal nog lang over dit toernooi gepraat worden. De Bruyne weet ook dat er nog geëvalueerd moet worden. Het toernooi eindigde maandag vroeger dan verwacht.

"Natuurlijk moet achteraf bekeken worden hoe alles is verlopen. Je kunt op deze manier een wedstrijd verliezen tegen Frankrijk, maar andere dingen zijn moeilijker", besluit hij.