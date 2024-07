OFFICIEEL: Waalse clubs aan zet: Standard haalt versterking op het middenveld, Zebra's strikken opvolger van Koffi

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Waalse clubs hebben geen makkelijk seizoen op het hoogste niveau achter de rug. Versterking is dus welgekomen bij zowel Standard als Charleroi.

Zoals bekend is daar weinig financiële ruimte voor bij Standard, maar dat betekent niet dat er niet naar creatieve oplossingen wordt gezocht. De Rouches kondigen aan dat ze op het middenveld alvast een nieuwkomer verwelkomen. De speler luistert naar de naam Marko Bulat, een 22-jarige Kroaat van Dinamo Zagreb.

Standard huurt hem, met ook een optie tot een definitieve aankoop. Dinamo betaalde in 2021 nog 3 miljoen euro om hem weg te halen bij HNK Sibenik, de club die hem zijn jeugdopleiding gaf en liet doorstromen naar de eerste ploeg. Het is een speler met een defensieve ingesteldheid, maar kan ook de aanval ondersteunen.

In 87 matchen bij Dinamo Zagreb vond Bulat 8 keer de weg naar doel en deelde hij ook 7 assists uit. Zijn komst naar Standard betekent voor hem een eerste avontuur buiten de landsgrenzen. Afwachten maar hoe het hem zal vergaan aan de Boorden van de Maas. Zijn transfer hing de laatste dagen in de lucht en is nu dus afgerond.

Ondertussen zitten ze ook bij Charleroi niet stil, want de Carolo's hebben de 22-jarige Mohamed Koné in huis gehaald. De Ivoriaanse keeper heeft een contract getekend voor drie seizoenen, plus een optie voor een extra jaar. Hij kan bij Charleroi de opvolger van Koffi worden, maar dan moet hij de concurrentiestrijd met Defourny winnen.