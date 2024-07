Strijd om ex-speler Club Brugge gaat verder: Mechelen en Standard met elkaar in de clinch

KV Mechelen heeft nog geen overeenkomst gevonden over Boli Bolingoli. En dus komen er kapers op de kust voor de ex-speler van Club Brugge. Ook Standard de Liège heeft zich ondertussen geroerd voor de transfervrije speler.

Het is voor KV Mechelen nu echt begonnen. Het jonge geweld heeft zich al laten zien. Als de prioriteiten op het verlanglijstje van de coach nu ook nog opgevuld geraken, moet het een mooi seizoen worden Achter de Kazerne.

Een van de prioriteiten is Boli Bolingoli. Die is einde contract, maar KV Mechelen wilde hem graag langer aan zich verbinden. Tot op heden was er wel nog geen vergelijk gevonden tussen Malinwa en de ex-speler van Club Brugge.

Strijd om Bolingoli

Daar wil Standard nu van gaan profiteren om de linksachter weg te plukken bij Mechelen. Dat weet alvast Sacha Tavolieri te melden. De verdediger kan dus een keuze gaan maken, mogelijk zijn er nog andere opties voor hem.

De voormalige Belgische jeugdinternational beleefde geen waanzinnig tweede seizoen bij KV Mechelen. De ex-speler van Club Brugge sukkelde met een hamstringblessure en speelde uiteindelijk maar dertien wedstrijden.

Toch willen ze hem graag langer bij zich houden, want ze blijven in de zaak geloven. Benieuwd wat Bolingoli de komende weken gaat besluiten. We houden u graag op de hoogte de komende dagen en weken in de hele zaak.