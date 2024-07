Zeno Debast doet nog speciale belofte aan Anderlecht-fans na zijn vertrek

Zeno Debast is sinds donderdagavond officieel een speler van Sporting CP. De deal is helemaal rond, maar de verdediger vertrekt niet zonder een afscheidsboodschap achter te laten aan de Anderlecht-fans.

Het jeugdproduct neemt afscheid van Anderlecht. Na 96 wedstrijden in het paars-wit gespeeld te hebben, vond Debast het tijd voor een stap hogerop. Op de clubwebsite van Anderlecht liet hij nog een boodschap achter voor de fans.

"Zeker in de laatste drie seizoenen is alles erg snel gegaan", begint Debast. "Van trainen met de U18 tot een een zestal wedstrijden met de beloften, tot mijn debuut in het eerste elftal. Het zijn allemaal ervaringen die mij sterker hebben gemaakt als speler en als persoon. Ik heb de kans gekregen om als speler van de jeugdopleiding te kunnen uitgroeien tot een vaste waarde in het eerste elftal van RSC Anderlecht. En ik heb zelfs de ultieme droom kunnen waarmaken: om de kapiteinsband van deze club te mogen dragen."

"Mijn band met deze club is moeilijk onder woorden te brengen", gaat de verdediger verder. "Anderlecht is een heel groot deel van mijn leven en dat zal altijd zo blijven. Het is dankzij de club dat ik de speler én de persoon ben geworden die ik nu ben."

Voor de fans heeft hij ook mooie woorden. "Ik koester dezelfde liefde voor het embleem van Sporting als de supporters. Ik heb dat ook nooit kunnen of willen verstoppen: ik deel gewoon die clubliefde met alle supporters."

Ooit kom ik terug

"Er zijn zoveel mensen die ik dankbaar ben. Mijn familie, mijn ouders, mijn broertje, mensen van het bestuur, mijn jeugdcoaches, de coaches van de afgelopen jaren, tot délégués, buschauffeurs, de mensen die me geholpen hebben op school,... Ik wil en zal niemand vergeten."

Om af te sluiten komt hij al meteen met een mooie belofte. "Ik heb mijn droom kunnen vervullen, en daar zal ik deze club eeuwig dankbaar voor blijven. Het is nu tijd om een volgende stap te zetten. Maar ooit kom ik terug."