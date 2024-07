Beerschot-sterkhouder was heel formeel: "Daarom werd de optie in mijn contract niet gelicht"

Er was geen sprake van dat Davor Matijas het Kiel zou verlaten. De 24-jarige doelman speelde nochtans een sterk seizoen en had aan interesse geen gebrek, maar zijn beslissing stond vast.

Matijas had in januari al beslist dat hij zou blijven na een gesprek met trainer Dirk Kuyt en TD Gyorgy Csepregi. "Alle partijen waren akkoord om met elkaar verder te gaan", legt hij uit in GvA.

"Ik had op dat moment nog een automatische optie in mijn contract om te verlengen voor één jaar, maar die hebben we bewust niet gelicht. We hebben gewacht tot na het seizoen en meteen voor twee seizoenen bijgetekend.”

Csepregi verliet wel de club, maar dat wierp geen roet in het eten. “Nee, want hij had me beloofd dat hij alle lopende deals nog ging afronden voor hij zou vertrekken. Mijn makelaar had mijn nieuw contract maanden geleden al met Gyorgy onderhandeld. Het lag al klaar in maart."

Matijas had elders meer kunnen gaan verdienen, maar wees alles van de hand bij zijn makelaar. “Mijn makelaar kreeg wel wat telefoontjes, maar ik wilde daar niets van weten. En al zéker niet van de bedragen. Geld is niet belangrijk en in mijn hoofd was er maar één juiste optie: bijtekenen bij Beerschot.”

Maar waarom die duidelijke keuze? “Ik heb hier een goed seizoen gedraaid en werd zelfs uitgeroepen tot speler van het jaar. De meeste ploegmaats zijn gebleven, ik ken de coach en ik voel veel liefde van de fans. Ik heb hier de voorbije jaren iets opgebouwd, bij een andere club moest ik opnieuw van nul beginnen."