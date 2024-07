Dat voorspelt nog niet veel goeds: Standard gaat meteen zwaar onderuit tegen FCV Dender in oefenwedstrijd

Standard heeft een oefenwedstrijd met 1-5 verloren van FCV Dender. Het team van Ivan Leko kwam niet echt aan bod.

Standard ging vrijdag verder met haar voorbereiding door een oefenwedstrijd te spelen tegen Dender. De wedstrijd werd gespeeld in drie delen: twee van 30 minuten en een van 45 minuten, om iedereen speeltijd te geven.

In deze wedstrijd stond aanwinst Marko Bulat al op het wedstrijdblad bij Standard. Terwijl Grejohn Kyei nog met vakantie is, is Boli Bolingoli, wiens komst nog niet officieel is aangekondigd, al aanwezig om zijn nieuwe ploeg aan te moedigen in zijn nieuwe kleuren. Voor het einde van de wedstrijd nam ook Bosko Sutalo plaats in de tribunes, ook hij in het rood en wit.

Al snel was het Dender dat liet opmerken, maar tegen de gang van het spel in kwam Standard op voorsprong. Soufiane Benjdida proifteerde van een fout van Masangu om de bal in een leeg doel te duwen.

Hoewel er geen echte grote kans meer was voor het einde van de eerste helft, maakte Epolo toch twee of drie zeer riskante acties. De jonge doelman liet bijna systematisch de bal los bij voorzetten en straalde weinig vertrouwen uit. Een van deze ballen belandde in de voeten van Viltard die vlak voor de eerste pauze de stand gelijk trok.

Ivan Leko was zeer kritisch met zijn instructies en ging zelfs soms het veld op om spelers te herschikken. Leko schreeuwde veel, vroeg om druk en intensiteit. Dender profiteerde van een fout in de verdediging en Roman Kvet strafte de Rouches af, 1-2.

Over het algemeen had Standard-doelman Epolo veel meer werk dan Dietsch, die nauwelijks iets te doen had behalve bij het tegendoelpunt. Dender hield de bal goed in beweging. Even later was het opnieuw Roman Kvet die Epolo voor de derde keer liet omdraaien.

Voor de laatste vijfenveertig minuten wijzigde Ivan Leko zijn team volledig. Marko Bulat kwam ook het veld. Dender veranderde ook bijna de hele ploeg, maar de wedstrijd verliep op dezelfde manier. Standard slaagde er niet in om gevaarlijk te zijn, terwijl Dender het spel dicteerde. Jordy Soladio maakte er met de kop 1-4 van.

De laatste periode was iets beter voor Standard, mede dankzij Isaac Price die twee grote kansen kreeg, waarvan er één op de lat belandde. De Rouches zullen naar verwachting een heel ander team opstellen in de competitie, rekening houdend met de laatste transfers en blessures.

Ali Akman zorgde aan het einde van de wedstrijd zelfs voor een 1-5 eindstand met een mooie schot net onder de lat. Ivan Leko heeft nog veel werk, aangezien Standard op 28 juli naar KRC Genk zal reizen voor de eerste speeldag. Dender heeft daarentegen een zeer bemoedigende prestatie geleverd, iets meer dan twintig dagen voor hun terugkeer in 1A.