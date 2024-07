Depoitre rekent ook af met Vanhaezebrouck en moet hem tegelijkertijd dankbaar zijn: "Ik weet niet of hij me bewust een plezier deed"

Laurent Depoitre heeft met een wrang gevoel afscheid genomen van KAA Gent. Het mooie eerbetoon in zijn laatste match in de Ghelamco Arena veegt de problemen van de maanden tijdens zijn blessure niet weg. En ook de commentaren van Hein Vanhaezebrouck kon hij niet appreciëren.

Vanhaezebrouck maakte op een persconferentie een grapje over Depoitre die een kans had gemist en vergeleek het met het torinstinct van Patrick - Patje Boem Boem - Goots. “Ik vond dat niet correct. Ik ben geen twintig jaar meer, én ik heb een lange historie met de trainer. En dan zeg je zoiets aan de media?", haalt Depoitre in Het Nieuwsblad aan.

"Het was bovendien niet rechtvaardig. Het is niet dat ik een bal stomweg naast tikte. De doelman ging in de fout en ik had daarop moeten anticiperen. Ik probeer nog de bal te raken maar kom te laat. Dat zie je toch voortdurend? Ik vond die opmerking onnodig."

Het kwam hard aan bij de spits. "Ik heb zelden geweten dat spelers bij andere clubs zo door hun trainer werden afgemaakt. Dat raakte me wel, hè. We blijven mensen. Ik heb er niet op gereageerd en nooit met de trainer over gepraat."

Vanhaezebrouck nam Depoitre na zijn achillespeesblessure wel snel weer op in de groep. En dat was blijkbaar nodig om betaald te worden. “Het bestuur had beslist me na zes maanden alleen nog te betalen als ik geselecteerd werd voor een wedstrijd", zucht Depoitre. "Wat niet volgens de regels is."

Omdat Vanhaezebrouck hem erbij nam, werd zijn loon wel weer gestort. "Ik weet niet of hij me bewust een plezier deed, of hij gewoon wilde zien wat ik nog kon, maar dankzij de trainer werd ik toen wel weer betaald.”