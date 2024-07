OFFICIEEL: Standard heeft alweer beet en haalt ex-speler van Club Brugge in huis

Standard is goed op dreef op de transfermarkt. De Rouches kondigden vrijdagnamiddag hun derde zomertransfer aan.

Standard heeft er een erg moeilijk seizoen opzitten. Zowel op sportief als op financieel vlak liep het slecht. De club gebruikt deze zomer dan ook om de ploeg te versterken, met een minimum aan financiële middelen.

De Rouches speelden vrijdag een oefenwedstrijd tegen FCV Dender. Standard verloor die partij met 1-5, een uitgebreid verslag van de partij kan u hier vinden.

Een opvallende aanwezige was Boli Bolingoli, hij zat in de tribune in een trainingspak van de club. Later op de dag maakte Standard zijn transfer bekend.

De verdediger heeft een akkoord gevonden met de Luikse club en tekende er een contract van twee jaar. Bolingoli genoot zijn jeugdopleiding bij Club Brugge, waar hij ook debuteerde.

Hij werd later uitgeleend aan STVV en ging voor enkele buitenlandse avonturen. In 2022 keerde hij terug naar België. KV Mechelen nam hem toen over van Celtic Glasgow. Hij maakt nu transfervrij de overstap naar Standard.