STVV-fans furieus na beslissing: "Waarom worden wij gestraft?"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht-STVV wordt achter gesloten deuren gespeeld. Dat is het gevolg van de straf die de Brusselaars kregen opgelegd na de ongeregeldheden tegen Standard, dat intussen al zijn straf heeft uitgezeten.

Omdat Anderlecht in beroep ging tegen de beslissing werd de straf uitgesteld tot de eerste match van komend seizoen. Ze wilden immers niet in de play-offs zonder publiek spelen. Maar dat schiet nu in het verkeerde keelgat bij de fans van tegenstander STVV.

“Want waarom moeten wij gestraft worden voor iets waar we niets mee te maken hebben?”, vraagt Annemie Tilkens, voorzitster van het Truiense Supportersverbond, zich af in HBvL. “Het zou veel eerlijker zijn als de eerstvolgende wedstrijd tussen de clubs waarvan fans zich misdragen hebben, achter gesloten deuren gespeeld moet worden.”

Bij de supporters van STVV hebben ze het gevoel dat zij telkens geviseerd worden. “Een aantal seizoenen geleden moest Standard tegen STVV ook al een thuiswedstrijd achter gesloten deuren spelen na rellen tegen Charleroi”, weet Tilkens.

“Maar toen stond er wel een gigantisch scherm op de parking naast Sclessin, waardoor de Standard-fans hun ploeg alsnog konden aanmoedigen. We hebben het gevoel dat wij het vaker ten onrechte moeten ontgelden. Misschien omdat wij de minste weerstand bieden?”

In ieder geval is er nog weinig te doen tegen de beslissing van het Disciplinair Comité. Al hebben de supporters van de Kanaries wel een punt natuurlijk...