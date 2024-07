Eén ploegmaat bij Anderlecht wil pensioen Vertonghen absoluut vermijden: "Ik zet hem onder druk"

Jan Vertonghen heeft gisteren zijn internationale pensionering aangekondigd. Zijn toekomst bij Anderlecht blijft echter onzeker.

Officieel is Jan Vertonghen sinds 1 juli een vrije speler. Op 37-jarige leeftijd denkt de voormalige Rode Duivel nog steeds na over een verlenging van een seizoen bij Anderlecht, maar vreest hij het seizoen te veel.

Uitgenodigd door de RTBF, heeft Thorgan Hazard zich uitgesproken over het onderwerp met zijn gebruikelijke dosis humor: "Iedereen hoopt bij Anderlecht dat hij terugkeert, maar het is zijn beslissing. Volgens de signalen zou het mogelijk zijn. Ik zet hem onder druk".

De spelmaker van de Paars-Witten verbergt zijn bewondering voor Vertonghen niet: "Het is een monument, maar ook iemand die de goede sfeer brengt, die veel spelletjes speelt. Hij is een leider met een vrij sterke persoonlijkheid op het veld. Buiten het veld is hij een beetje anders, hij is vrij cool".

Thorgan Hazard optimistisch over de toekomst van de Rode Duivels

De man met 157 interlands zal een grote leegte achterlaten bij de Rode Duivels. "Ik wil gewoon bravo zeggen. Voor alles wat hij heeft gedaan en alle wedstrijden die hij heeft gespeeld voor België. Hij is iemand die altijd alles geeft op het veld en daarbuiten".

Zal zijn aankondiging van internationaal pensioen anderen inspireren? "Ik denk niet dat we dat moeten vrezen. Als sommige spelers denken dat het tijd is om te stoppen, zullen ze stoppen. Ik heb vertrouwen in de generatie die eraan komt. We hebben gezien dat er hele goede spelers zijn. Het heeft gewoon wat tijd en ervaring nodig en ik denk dat we opnieuw goede resultaten zullen behalen".