'Standard wil aanvallende versterking en heeft pijlen gericht op international'

Ivan Leko hoopt nog steeds te kunnen rekenen op meerdere aanwinsten voordat het seizoen begint, terwijl de Rouches zich al voorbereiden om hun vierde zomertransfer officieel aan te kondigen.

Standard is goed op dreef op de transfermarkt en kondigde al enkele transfer aan. Maar daar zal het niet bij blijven. Ivan Leko heeft gezegd dat hij nog "drie, vier of vijf extra aanwinsten" verwacht vóór 28 juli en de verplaatsing naar Racing Genk. En één van die aanwinsten zouden ze in Denemarken kunnen oppikken.

Transferexpert Sacha Tavolieri meldt dat Standard momenteel onderhandelt met Odense BK over een eventuele uitleenbeurt van Don Deedson Louicius.

De 23-jarige rechtervleugelspeler, die zijn carrière begon in de Verenigde Staten, is al vijf keer Haïtiaans international geweest en kon daarin twee keer scoren.

Bij Odense speelde hij 28 wedstrijden waarin hij acht keer kon scoren en één assist gaf. Tavolieri voegt eraan toe dat de Rouches niet de enigen zijn die interesse tonen.

Zal Don Deedson Louicius de derde Haïtiaan worden die het shirt van Standard draagt, na Réginal Goreux en Jeff Louis? Binnen enkele dagen zal het antwoord volgen.