Remco Evenepoel is een waarzegger en weet duidelijk nog iets van voetbal: "Het zal nu niet anders zijn"

Zoals iedereen weet heeft Remco Evenepoel een verleden als voetballer. Niet enkel bij Anderlecht, maar ook bij PSV. Voor de rit van gisteren werd hem gevraagd hoe hij Turkije-Nederland zag aflopen. En jawel, hij zat er 'boenk' op.

Evenepoel speelde in de jeugd van PSV nog samen met Cody Gakpo. Hij zag het dan ook aankomen dat de aanvaller van Oranje de match ging beslissen.

"Wat Gakpo gaat doen? Scoren en de wedstrijd beslissen. Op wedstrijden van een hoog niveau en belangrijke momenten staat hij er altijd. Het zal nu niet anders zijn", zei hij aan Sporza.

Binnen de Tour wordt er ook over het EK gediscussieerd. Natuurlijk ook met Evenepoel, die kan meespreken over de twee werelden in de sport. De wereldkampioen tijdrijden is nog steeds een graag geziene gast bij Anderlecht.

Maar Gakpo kent hij dus heel goed. "Ik ben een jaartje jonger, maar werd soms doorgeschoven", aldus Evenepoel "Ik mocht dus af en toe zijn talent bekijken. Ik ken hem dus wel een beetje."

"En natuurlijk volg ik hem nog, ja. Zeker na zijn transfer naar Liverpool - een heel mooi moment. En nu scoorde hij een paar keer tijdens het EK. Ik vind hem echt een van de beste bij Oranje."