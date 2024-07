Totale leegloop bij STVV dreigt: 'ook middenvelder op weg naar de uitgang, club vangt 5 miljoen euro'

Na Matte Smets en Jarne Steuckers staat nu een andere jong Belgisch talent op het punt om Sint-Truiden in de komende dagen te verlaten.

Italiaanse journalist Nicolo Schira meldt dat Mathias Delorge op het punt staat om naar het Italiaanse Venezia te trekken. Hij zou er een contract tot 2029 kunnen tekenen.

De Italiaanse club is onlangs gepromoveerd naar de Serie A en zou bereid zijn vijf miljoen euro neer te tellen voor de middenvelder van Sint-Truiden. Hij ligt nog één seizoen onder contract bij de Truienaars.

Onder Thorsten Fink maakte Delorge heel wat indruk. Hij werd al snel een vaste basisspeler en miste geen enkele competitiewedstrijd.

Het lijkt stilaan een totale leegloop te worden bij STVV. Na coach Thorsten Fink vertrokken Smets en Steuckers al, terwijl ook Abou Koita en doelman Zion Suzuki op het punt staan de club te verlaten.

