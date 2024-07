Hun duurste speler ooit op weg naar de exit: OH Leuven neemt recordtransfer niet mee op stage

OH Leuven is op stage vertrokken naar Oisterwijk in Nederland. Een opvallende afwezige is Jonatan Braut Brunes.

OH Leuven is maandag naar Oisterwijk op stage vertrokken. De club besloot wel om een paar spelers niet mee te nemen. De opvallendste afwezige is Jonatan Braut Brunes, weet Het Nieuwsblad. Hij werd afgelopen zomer voor 2,6 miljoen euro gehaald bij het Noorse Strømsgodset, wat van hem de duurste inkomende transfer ooit maakte bij de club. Sindsdien heeft hij niet kunnen overtuigen bij OH Leuven. Braut Brunes was goed voor drie doelpunten en twee assists in 33 wedstrijden. Toch te weinig voor een spits, weten ze nu ook bij de club. Het is dus niet de bedoeling dat OH Leuven en de aanvaller nog samen doorgaan. Ook Florian Miguel en Sofian Kiyine stapten niet mee op de bus. Voor hen wordt ook een oplossing gezocht.