Jude Bellingham treft opnieuw controversiële scheidsrechter in halve finale

Op woensdag zal Nederland tegen Engeland spelen om uit te maken wie naar de EK-finale in Berlijn mag gaan. De wedstrijd vindt plaats in het stadion van Borussia Dortmund, een plaats waar scheidsrechter Felix Zwayer niet de beste herinneringen aan over heeft.

Zwayer, een 43-jarige Duitse scheidsrechter, kwam in december 2021 in opspraak na omstreden beslissingen tijdens de wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Bayern München, die Bayern overigens met 3-2 won. Zijn optreden leidde tot hevige kritiek van Dortmund, waarna Zwayer besloot een pauze te nemen. Twee maanden later kondigde hij echter aan zijn scheidsrechtersloopbaan voort te zetten.

Tijdens Zwayers rustperiode beschuldigde Jude Bellingham, destijds spelend voor Borussia Dortmund, hem indirect van wangedrag. 'Je kunt naar verschillende beslissingen in de wedstrijd kijken. Ze stellen een scheidsrechter aan die eerder betrokken was bij het fixen van een wedstrijd voor de grootste wedstrijd in Duitsland. Wat verwacht je dan?", vertelde hij toen volgens HLN.

De Engelse international verwees daarbij naar het matchfixing-schandaal waarbij scheidsrechter Robert Hoyzer 17 jaar eerder betrokken was en waar Zwayer als belangrijkste getuige optrad.

Bellingham's uitspraken resulteerden in een boete van 40.000 euro van de Duitse voetbalbond. Woensdag kijken Bellingham en Zwayer elkaar voor het eerst weer in de ogen, nota bene in het Signal Iduna Park.