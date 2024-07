Niet Napoli, maar andere grootmacht? Romelu Lukaku ligt in de balans met... Alvaro Morata

De transfer van Joshua Zirkzee naar Manchester United kan een stoelendans onder de spitsen inluiden. Eentje waar ook Romelu Lukaku wordt bij betrokken door La Gazzetta dello Sport.

Zowat alle Italiaanse clubs wilden Joshua Zirkzee, die het vorig seizoen heeft afgesloten met twaalf doelpunten en zeven beslissende passes in de Serie A, met Bologna.

De voormalige doelpuntenmaker van RSC Anderlecht zal na het EK echter bij Manchester United aansluiten, dat staat vast. De stoelendans voor aanvallers kan dus beginnen in de Laars.

Iedereen wachtte op de beslissing van Joshua Zirkzee

Met het vertrek van Olivier Giroud, die vorig seizoen 15 doelpunten in de competitie maakte, heeft AC Milan geen echte potentiële basisaanvaller meer. Luka Jovic en Divock Origi zitten nog steeds in de kern, maar geen van beiden lijkt de voorkeur van de Rossoneri-directie te hebben.

Volgens informatie van de Gazzetta dello Sport zijn twee aanvallers in polepositie om in de spits van het Italiaanse kampioensteam van 2021-2022 te staan.

Alvaro Morata, de aanvoerder van La Roja, lijkt de prioriteit te zijn van de AC-leiders. De aanvaller van Atlético wil weg uit Spanje door alle kritiek die hij moet slikken. De mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een topclub in Europa is dus een buitenkans voor de 31-jarige spits.

Alvaro Morata of Romelu Lukaku bij AC Milan?

De tweede piste is nog steeds Romelu Lukaku, die ook interesse genoot van Napoli. Ondanks zijn drie geannuleerde doelpunten in twee wedstrijden staat hij op een kruispunt in zijn carrière. Zijn uitleenbeurt aan AS Roma is afgelopen en Chelsea is nog steeds niet van plan hem te gebruiken.

Nadat Lukaku voor Inter Milan en AS Roma speelde, zou hij dus bij een derde Italiaanse club kunnen belanden... hoewel sommigen die hem kennen denken dat zijn keuze zal liggen tussen Saoedi-Arabië en Anderlecht.