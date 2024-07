OFFICIEEL: voormalige pion van Club Brugge en Standard sluit zich aan bij de staf van Mbaye Leye bij Seraing

Renaat Philippaerts is de nieuwe fitnesscoach van Seraing. Hij kent Mbaye Leye goed omdat hij met hem heeft samengewerkt bij Standard.

Seraing heeft de komst van Renaat Philippaerts aangekondigd. De 54-jarige fitnesscoach versterkt de staf van de club voor het komende seizoen. Hij had Standard in november vorig jaar verlaten.

Philippaerts heeft meer dan vijf jaar op Sclessin gewerkt, onder andere samen met Michel Preud'Homme, Ronny Deila, Philippe Montanier en Lukas Elsner.

Maar ook met Mbaye Leye: "Ik ken hem al heel lang en heel goed. Ik kwam hem tegen bij KAA Gent toen hij nog een speler was en we zijn elkaar daarna weer bij Standard tegengekomen. Later werd hij T1 en zijn we blijven samenwerken. Het klikte meteen en we hebben nadien altijd goede contacten onderhouden. Ik ken zijn manier van werken goed en hij weet ook hoe ik functioneer", vertelde Philippaerts op de clubwebsite.

Renaat Philippaerts al aan de slag bij Seraing

Philippaerts heeft een verleden bijKAA Gent, waar hij van 2007 tot 2011 actief was. Nadien volgde hij Michel Preud'Homme naar Al-Shabab, naar Club Brugge, en uiteindelijk naar Standard.

Zijn eerste dagen bij Seraing beloven druk te worden: "We hebben nog vijf weken voor de start van het nieuwe seizoen en komen in een belangrijke fase van de voorbereiding. Ik sluit me aan bij een groep die al twee weken aan het trainen is en ik zal snel iedereen moeten leren kennen om zo snel en efficiënt mogelijk vooruitgang te boeken."