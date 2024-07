Bocht van 180 graden bij Anderlecht: van 'moet weg' naar 'onderhandelen over nieuw contract'

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

De teneur is gewijzigd bij Anderlecht. Al maanden horen we dat Majeed Ashimeru mag vertrekken deze zomer. Zelfs vorige winter was dat al het geval, maar toen was hij nog geblesseerd. Jesper Fredberg heeft zijn mening over de Ghanees echter herbekeken.

Ashimeru speelde vorig seizoen slechts 13 wedstrijden voor Anderlecht. De rest zat hij geblesseerd in de tribunes. Maar in de meeste van de matchen die hij wel speelde, maakte hij indruk op de Denen van paars-wit. Zoals we al eerder schreven: hij is de enige middenvelder bij de Brusselaars die altijd vooruit denkt en wil voetballen.

"Hij heeft unieke kwaliteiten", horen we binnen de spelersgroep, waar hij ook goed ligt. De 26-jarige Ghanese middenvelder is een speelvogel waar niemand problemen mee heeft. Waarom wou Anderlecht hem dan kwijt? Omwille van zijn contractsituatie en zijn blessures. En die twee zijn aan elkaar gekoppeld.

Elke keer Anderlecht had beslist dat ze hem gingen verkopen, viel hij geblesseerd uit. Wat een transfer zo goed als onmogelijk maakte. Nu zit hij in zijn laatste contractjaar en dus was het plan om hem deze zomer zeker van de hand te doen.

Aangepast programma

Maar op training en in de vriendschappelijke wedstrijden was hij weer top en er werd een bocht van 180 graden gemaakt, met een nieuw plan voor hem. Bij Anderlecht hebben ze ook toegegeven dat ze niet altijd te best met hem zijn omgesprongen. Als de load duidelijk te hoog lag, bleven ze hem gebruiken.

Intussen wordt er met zijn entourage gesproken over een verlengd verblijf. Want ze willen hem enkel houden als hij zijn contract verlengt. Maar daarbij wordt er ook gekeken naar zijn blessuregevoeligheid en er wordt gesproken over bepaalde rustperiodes als zijn waardes niet goed genoeg zijn. Een programma op zijn maat.

Er zijn verschillende buitenlandse clubs die iets in hem zien, maar hem voor een appel en een ei willen weghalen. Zo zit Jesper Fredberg ook niet in elkaar. De kans is dus vrij groot dat hij straks een contractverlenging krijgt, met de belofte dat hij volgende zomer mag vertrekken bij een goed bod.