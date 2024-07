Is de miserie compleet in Luik? '777 Partners heeft al maanden niéts meer te zeggen en... twee schuldeisers moeten mee beslissen over lot van Standard'

Standard zoekt al maandenlang naar een overnemer om een doorstart te maken. In Luik staat niets of niemand nog achter het bewind van 777 Partners. Het is dan ook héél opvallend dat de Amerikanen eigenlijk al maanden niets meer in de Luikse pap te brokken hebben.

De toekomst van Standard is al maandenlang onzeker. De Rouches zitten in een financiële storm, hebben een transferverbod achter de rug en slaagden er vorig seizoen maar in het slot van de competitie in om degradatie te ontlopen.

De Luikse traditieclub is dan ook al maanden op zoek naar een overnemer. Luciano D'Onofrio en Bruno Venanzi werden lang genoemd als potentiële geldschieters, maar ondertussen zijn het vooral buitenlandse investeringsmaatschappijen waar Standard moet op hopen.

© photonews

Bovendien komt Josimar met héél opvallend nieuws op de proppen. Het Noorse onderzoeksmedium is al de hele tijd héél goed op de hoogte van de stand van zaken in De Vurige Stede en dat blijkt ook deze keer het geval.

777 Partners heeft naar verluidt immers niets meer te zeggen op Sclessin. Het is A-CAP dat dal sinds enkele maanden de controle heeft over het voetbalnetwerk van 777 Partners. En het is eveneens A-CAP dat ervoor zorgt dat Standard de voorbije maanden net genoeg gefinancierd wordt om te overleven. Maar ook niet meer dan dat.

Hoe ziet de toekomst van Standard er op korte termijn uit?

Voor de volledigheid: A-CAP is de financieringsmaatschappij achter 777 Partners. Als grootste schuldeiser kunnen zij dus mee de toekomst van onder meer Standard bepalen. Maar dat is niet alles. Zo'n overname zal ook moeten worden goedgekeurd door Leadenhall. Ook die financieringsmaatschappij is één van de grootste schuldeisers van 777 Partners.

Het spreekt voor zich dat de situatie - en vooral het aantal partijen die het onderste uit de kan zullen willen halen - geen ideaal scenario is voor De Rouches. Standard is enkel gebaat bij een snelle overname én doorstart om van komend seizoen enigszins iets te maken.