OFFICIEEL: voormalige Anderlecht-speler heeft nieuwe uitdaging beet in België en tekent bij SK Beveren

Op 25-jarige leeftijd heeft Sieben Dewaele waarschijnlijk niet het begin van zijn carrière gehad dat hij had gehoopt toen hij doorbrak bij Anderlecht. Hij zal zijn carrière nu verderzetten bij SK Beveren

Sieben Dewaele begon zijn carrière bij Anderlecht. Daar debuteerde hij in het seizoen 2019/2020 in het eerste elftal onder Vincent Kompany. Hij speelde toen 15 wedstrjden in de JPL, waarvan hij er 14 mocht starten.

Vervolgens werd hij uitgeleend aan Heerenveen voordat hij in augustus 2021 definitief naar KV Oostende trok.

De Kustboys leenden hem op hun beurt uit aan Nancy, hun zusterclub. De voorbije twee seizoenen stond Dewaele 57 keer op het veld in het shirt van KVO.

De middenvelder heeft nu een nieuwe uitdaging gevonden. Dewaele blijft in de Challenger Pro League actief en verhuist naar SK Beveren, dat maakte de club zelf bekend.

Daar tekende hij een contract voor twee seizoenen. Dewaele zal het team moeten helpen na een teleurstellend seizoen waarin ze op de achtste plaats eindigden.