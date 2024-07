Thorsten Fink toont zeer grote ambities met Genk

Thorsten Fink is ondertussen al een dikke maand coach bij KRC Genk. In een eerste interview tegen de sociale media-kanalen van de club heeft hij al een keertje teruggeblikt op wat al gebeurd is en vooruitgeblikt op het seizoen dat moet komen.

De nieuwbakken coach van Genk kwam over van STVV en heeft heel wat ambities bij zijn nieuwe club. Uit drie oefenwedstrijden werd al heel wat geleerd volgens de coach van de Limburgers: "We kunnen onder druk de bal meer hebben."

"We hebben snelle spelers en als we die gebruiken, kunnen we ook op de counter spelen. Ik heb geleerd wat de sterktes van ons team en van een aantal van onze spelers zijn. In modern voetbal gaat het niet meer over een vast systeem."

© photonews

"De instelling moet zijn om de bal te hebben. Er staan heel wat topclubs rond ons die ook kampioen willen worden, dus als wij kampioen willen worden zullen we top moeten zijn en ons helemaal moeten geven in alle gelederen van de club."

Pas op het einde van het seizoen moet je op kop staan

"Als ik mijn job kan doen en iedereen zijn job doet, dan komen we al veel verder. Ik kan niet zeggen dat we elk jaar kampioen zullen worden, maar het is wel onze ambitie. Ik speel niet voor de tweede of derde plaats dit seizoen."

"Het is zaak om zo goed mogelijk te beginnen aan het seizoen en de Champions' Play-off te halen. De verschillen kunnen daarin klein zijn en het is belangrijk om pas op het einde aan de leiding van het klassement te staan."