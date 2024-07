Genk-trainer Fink teert écht niet op grote namen: "Dan kan ik een speler dingen zeggen die hij niet graag hoort"

Trainers die niet op grote namen teren? Vind ze maar eens. Bij Genk zijn ze er in gelukt, want Fink ligt er niet wakker van wie nu welke status heeft. Voor hem is iedereen hetzelfde.

Thorsten Fink legt via de kanalen van KRC Genk uit welk type trainer hij is en hoe uitdagend dat is voor zijn medewerkers. "Ik heb een staf nodig die beter dan mij is op het veld. Als ik een goede staf rond mij heb, is het beter dan wanneer ik alles moet uitleggen aan de andere stafleden. Ik werk gewoon met iedereen in de ploeg."

Dat geldt dus ook voor de spelers. "Of het nu speler nummer 1 of speler nummer 28 is. Het zijn dezelfde regels voor iedereen en ik heb dezelfde impact op hen. Iedereen is hetzelfde voor mij." Vertrouwen is voor hem een codewoord. "Als we elkaar vertrouwen, dan geraken we ver. Dan zitten we heel goed", weet de Duitser.

Fink wil dat spelers kritiek aannemen

Vooral als er ook eens kritiek moet gegeven worden. "Dan kan ik een speler ook dingen zeggen die hij niet graag hoort. Maar hij zal het gevoel hebben dat de coach eerlijk is het hem en hem naar een hoger niveau wil tillen. Niet dat de coach hem wil afbreken. Dit is een beetje hoe ik werk", legt Fink uit hoe hij tegen alles aankijkt.

