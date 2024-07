OFFICIEEL: het grote geld lonkt al: ambitieus Challenger Pro League-team ziet speler naar Midden-Oosten trekken

Iedereen weet: als je een voorstel krijgt uit het Midden-Oosten, lonkt het grote geld. In de Challenger Pro League krijgen ze blijkbaar ook al met zulke voorstellen te maken.

Het zijn vooral wereldbekende spelers met naam en faam waar ze in de woestijn op zitten te wachten. Voor zo'n mannen durven ze al aardig wat dollars neerleggen. Toch is het ook mogelijk om in de Challenger Pro League, zeg maar de Belgische tweede klasse, door ploegen uit het Midden-Oosten opgemerkt te worden.

Vraag maar aan Souleymane Anne (26), de centrumspits van KMSK Deinze. De Oost-Vlamingen konden hem in juli van vorig jaar transfervrij overnemen van Excelsior Virton. De aanvaller had met vijf doelpunten zijn bijdrage aan het knappe seizoen van Deinze, dat vorig seizoen heel lang meedeed aan de titelstrijd.

Souleymane Anne trekt definitief naar Al-Kharaitiyat SC in Qatar. De Frans-Mauritaanse aanvaller kwam vorig seizoen als vrije speler over van het gedegradeerde Virton en wist 5 keer te scoren voor onze Tigers.



Bedankt en veel succes, Souley! šŸ§”šŸ–¤ pic.twitter.com/05ILS5S9zr — KMSK Deinze (@KMSKDeinze) July 13, 2024

Deinze strandde uiteindelijk op de derde plaats in de competitie en kon ook via de play-offs niet promoveren. Of dat er nu wat mee te maken heeft of niet, na een jaar bij Deinze lonkt dus alweer een heel nieuw avontuur voor de Mauritaans-Franse voetballer, zo bevestigt de ploeg uit de Challenger Pro League op sociale media.

Van Deinze naar het vroegere Al-Hilal

Anne trekt naar het Qatarese Al-Kharaitiyat. Wellicht zullen meer mensen de club kennen als Al-Hilal. Onder deze naam is die club immers opgericht. Al-Kharaitiyat heeft al betere tijden gekend, want het is momenteel actief in de Second Division League, zoals het tweede niveau in het Qatarese voetbal wordt genoemd.

Op sportief vlak staan er Souleymane Anne dus stevige uitdagingen te wachten, maar daarnaast is er ook uiteraard ook nog het financiële plaatje en de andere levensstijl die zo'n transfer mogelijk met zich meebrengt.