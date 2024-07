'Team uit Challenger Pro League zet ambities kracht bij en troeft Europese clubs af voor spits'

Volg SK Beveren nu via WhatsApp!

SK Beveren wil in het nieuwe seizoen beter gaan doen dan in het vorige seizoen. Daartoe gaan ze een aantal interessante transfers proberen te doen. Een eerste deal lijkt alvast een stapje dichterbij te komen.

Zo zou Yutaka Michiwaki de nieuwe spits moeten gaan worden van SK Beveren. De 18-jarige Japanner zou voor een seizoen overkomen op huurbasis van Roasso Kumamoto, waar hij nog een contract heeft liggen tot januari 2026.

Het is zijn team Roasso Kumamoto zelf dat bekend heeft gemaakt dat Yutaka Michiwaki de club zal verlaten en dezer dagen niet meer op training rondloopt, zodat hij een deal kan gaan afronden in het buitenland - meer bepaald in Europa.

Beveren haalt Japanner in huis

Diverse andere topclubs uit Europa wilden er hem graag bij hebben, maar Yutaka Michiwaki heeft gekozen voor een avontuur in de Belgische tweede klasse. Bob Peeters en SK Beveren tonen zo opnieuw heel wat ambitie.

De jonge Japanner komt uit de jeugdlichtingen van Roasso Kumamoto en was dit seizoen al goed voor één doelpunt in negen wedstrijden. De voorbije twee maanden speelde hij al niet meer mee in de Japanse tweede klasse.

Nu lijkt dat deels te komen omdat hij een transfer zal gaan afronden bij SK Beveren. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt momenteel op 125.000 euro geschat. Voor Beveren is het een kleine gok, maar hij kan de nodige adelbrieven voorleggen.