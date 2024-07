Vandenbempt fileert het EK en merkt op: "Dat durfde onze bondscoach niet"

Het EK zit er bijna op. Zondagavond is er de finale tussen Spanje en Engeland, daarna weten we wie de Europese titel mag vieren. De Belgen werden op dit EK veel te vroeg uitgeschakeld, en dat was niet naar de zin van de analisten.

Peter Vandenbempt kijkt enorm uit naar de finale en de boeiende verhalen die er mogelijk nog te vertellen zijn de komende uren en dagen. Daarbij ziet hij ook een grote rol voor Gareth Southgate, de bondscoach van Engeland.

Zeker in Engeland is er dit EK al veel kritiek geweest op de manier van spelen van Engeland. De bondscoach werd daarbij al meermaals weggehoond. Maar zie: de nationale ploeg staat toch maar mooi opnieuw in de finale.

"Iedereen vergeet waar de Three Lions stonden toen hij overnam in 2016. Uit het EK gekegeld door godbetert IJsland - dat is min 3 in de parkeergarage, hé", fileert Peter Vandenbempt bij Sporza de prestaties van Engeland.

Kane naar de kant gehaald

"Ondertussen haalde Southgate drie keer een halve finale op vier toernooien. En nu twee finales na elkaar. Ondanks die prestaties moet hij al jaren - en zeker dit toernooi - overeind blijven onder de schimpscheuten van iedereen."

"Toch bleef hij steeds een gentleman. Veel andere trainers zouden al lang in cynisme vervallen zijn, maar Southgate niet. Southgate is ook wel de trainer die Kane naar de kant haalde, hé. En er op die manier voor zorgde dat Ollie Watkins een prachtig verhaal schreef. Zoiets durfde onze bondscoach met Romelu Lukaku bijvoorbeeld niet."