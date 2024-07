'KV Mechelen troeft Beerschot af en haalt oude bekende terug naar de club'

Volg KV Mechelen nu via WhatsApp!

KV Mechelen heeft bijna versterking beet. De club staat op het punt om een nieuwe transfer aan te kondigen.

KV Mechelen staat op het punt om een nieuwe transfer voor te stellen. Malinwa zal een oude bekende terughalen naar de club.

Volgens Gazet van Antwerpen keert Jules Van Cleemput snel terug naar KV Mechelen. Hij zat zonder club, nadat zijn contract bij Charleroi afliep.

Hij speelde in het verleden ook al bij KV Mechelen. Van Cleemput was ooit een jeugdspeler van Malinwa, maar stond ook al 57 keer op het veld bij de A-ploeg.

In 2020 plukte Charleroi hem voor één miljoen euro weg bij KVM. Hij speelde in totaal 59 wedstrijden bij de Zebra's waarin hij twee keer kon scoren en goed was voor drie assists.

Beerschot vist zo dus achter het net. De club uit Antwerpen was ook geïnteresseerd, en Van Cleemput stond er nadrukkelijk in beeld.