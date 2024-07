Nicky Hayen zit nog met een probleem voor de start van de competitie: "Ik moet een keuze maken"

Nicky Hayen heeft veel geleerd uit de oefenmatch tegen PSV. Maar hij is er wel nog niet uit wie hij straks als rechtsachter moet opstellen, want dat blijkt een probleempositie te zijn voor het begin van het seizoen.

De voornaamste uitdaging voor Hayen en zijn staf is het opvangen van de afwezigheid van rechtsachter Sabbe. De Cuyper zal immers ook nog niet klaar zijn.

Tijdens de wedstrijd tegen PSV probeerde Hayen verschillende centrumverdedigers, zoals Et-Taïbi, Spileers en Yameogo, op de rechtsbackpositie, maar geen van hen heeft veel ervaring op de flank.

Et-Taïbi lijkt echter samen met Seys als vleugelback aan het seizoen te beginnen, waarbij Seys indruk maakte op de linksachterpositie. Spileers kon niet overtuigen als rechtsback.

De verdediging is momenteel kwetsbaar door de beperkte opties, maar zodra iedereen beschikbaar is, is blauw-zwart meer dan genoeg gewapend om de strijd aan te gaan. En ook vooraan is het drummen. Hayen beschikt over zes basisspelers, waaronder Nilsson en Jutglà voorin, Tzolis en Nusa op links, en Skov Olsen en Skoras.

Offensief gezien lijkt Club Brugge goed voorbereid op de start van de competitie, met een sterke selectie die diepte biedt. Naast de basisspelers zijn er nog Talbi, Vermant, Barbéra en Zinckernagel als alternatieven. Maar veel van die jongens kijken beter uit naar een andere club.