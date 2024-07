OFFICIEEL: KV Mechelen stelt nieuwste aanwinst voor

Volg KV Mechelen nu via WhatsApp!

KV Mechelen stelde maandag haar nieuwste aanwinst voor. Jules Van Cleemput keert terug naar Malinwa.

Er waren al even geruchten over een terugkeer van Jules Van Cleemput naar KV Mechelen. Die geruchten veranderen al snel in iets zeer concreets.

KV Mechelen heeft maandagnamiddag zijn komst officieel bekendgemaakt. 'Jules Van Cleemput keert na drie jaar Charleroi terug naar KV Mechelen. Van Cleemput (27) zag zijn contract afgelopen zomer aflopen bij De Carolo’s en sluit dus als vrije speler aan bij Malinwa', klinkt het bij de club.

Hij speelde 57 wedstrijden bij KV Mechelen, waar hij ook debuteerde. In 2020 trok Van Cleemput naar Charleroi om daar in totaal 59 keer in actie te komen.

"Jules is erop gebrand om zich terug op de kaart te zetten na een periode die niet makkelijk was voor hem", begint Sportief Directeur Tim Matthys op de clubwebsite.

"Hij is terug 100% fit en klaar om onze ploeg te helpen. Jongens met zijn mentaliteit hebben hier altijd een plaats. We zijn blij dat hij de komende twee jaar in geel-rood zal spelen."