Oud-Heverlee Leuven toont interesse in speler die contract ontbond met 'wet van 78'

Balikwisha verscheen niet op het trainingsveld tijdens de voorbereiding, wat aanvankelijk werd toegeschreven aan mogelijke transferoverwegingen. Later bleek dat hij al actief stappen had genomen om zijn vertrek te regelen.

De 25-jarige Congolese international verraste Standard Luik eind mei door zijn contract eenzijdig op te zeggen via de ‘wet van 78’, waarbij hij een schadevergoeding van 300.000 euro betaalde aan de club, gelijk aan twaalf maanden salaris, om zijn vrijheid af te kopen.

Terwijl Standard Luik worstelt met de situatie rond William Balikwisha, heeft Oud-Heverlee Leuven zich gemengd in de strijd om de getalenteerde middenvelder. Volgens Sacha Tavolieri toont de club sterke interesse en onderhandelt het momenteel met de vertegenwoordigers van de speler. Er staat vandaag een cruciale ontmoeting gepland om de deal mogelijk af te ronden.

Er wordt gehoopt op een snel akkoord, waarbij Standard ook nog een transfersom zou ontvangen. OHL neemt geen risico en is bereid om Standard iets minder dan 1 miljoen euro te betalen.

Interessant is de parallel met Michel-Ange Balikwisha, de jongere broer van William, die eerder een soortgelijke tactiek gebruikte om zijn transfer van Standard naar Antwerp af te dwingen. Destijds bereikten beide clubs uiteindelijk een akkoord over een transfersom van zes miljoen euro.

⚪️ Info #OHL : 🇨🇩 Oud-Heverlee Leuven has a concrete interest for William Balikwisha. Talks currently underway and meeting in place today in order to make the deal happen. ⏳ Wait&See. #mercato #JPL #RSCL pic.twitter.com/8i3G6Wsmh1

🔴🇨🇩 An agreement between the clubs on compensation for #Standard Liege’s on the verge of being found for an amount of less than €1m. #mercato #JPL #RSCL #OHL https://t.co/mbqbIvuzjy pic.twitter.com/g8xaUR0r97