Drie potentiële kopers tonen interesse in Standard, dat verwikkeld is in een juridische strijd



Foto: © photonews

Volg Standard nu via WhatsApp! Standard Luik bevindt zich momenteel in een turbulente fase op zoek naar nieuwe eigenaars. Ondanks juridische uitdagingen blijft de dagelijkse werking onverstoord. De rechter van eerste aanleg heeft besloten om bewarend beslag te leggen op Sclessin en de gronden rondom het stadion. Dit als een voorzorgsmaatregel op verzoek van een architectenbureau dat nog een openstaande rekening van 3,2 miljoen euro heeft, meldt Het Nieuwsblad. De huidige eigenaars, 777 Partners, zijn van plan in beroep te gaan tegen het vonnis en betwisten de schuld. "Eerder legde voormalig eigenaar Bruno Venanzi ook al beslag op de activa van 777 Partners in België, in afwachting van achterstallige betalingen," voegt Het Nieuwsblad toe. Ondanks deze gerechtelijke hindernissen blijft Standard Luik actief op zoek naar nieuwe eigenaars. Volgens Sudpresse zijn er minstens drie potentiële kopers, waaronder buitenlandse investeerders. Onder hen zijn een Amerikaanse investeerder en een groep uit Qatar geïnteresseerd in de overname van de club. Het Nieuwsblad benadrukt dat de nieuwe eigenaar diepe zakken zal moeten hebben om de aanzienlijke schuld van zestig miljoen euro te dekken.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur