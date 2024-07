OFFICIEEL: Eerste contractverlenging bij Anderlecht is een feit, Fredberg geeft meer uitleg bij toch wel opmerkelijke beslissing

Zoals we verleden week al aangekondigd hadden: Anderlecht heeft Majeed Ashimeru een nieuw contract gegeven. De Ghanese middenvelder tekent bij tot 2027.

Ashimeru mocht in eerdere transferperiodes weg gezien zijn blessuregevoeligheid en het feit dat er niet meer op hem gerekend werd door de vele inkomende transfers van vorige zomer. Maar intussen is het duidelijk geworden dat de creatieve middenvelders niet dik bezaaid liggen.

Ashimeru heeft in de weinige matchen van vorig seizoen getoond dat hij een belangrijke pion kan zijn in het systeem van Brian Riemer. Hij zet druk vooruit en denkt meestal verticaal. Dat is wat de Deen wil zien bij zijn middenvelders.

Jesper Fredberg zoekt ook nog een technisch begaafde middenvelder, maar de transfermarkt lijkt moeilijker dan verwacht te liggen. Zijn prioriteit gaat nu uit naar een centrale verdediger en een doelman.

“Vooraleer we extern kijken, moeten we eerst de profielen binnen onze eigen kern evalueren. Majeed werd vorig seizoen afgeremd door blessures, maar is nu bezig aan een sterke voorbereiding en is erop gebrand om de volgende stap te nemen dit seizoen", aldus Jesper Fredberg.

"We blijven rotsvast geloven in zijn kwaliteiten en zijn dus blij dat hij gekozen heeft voor een verlengd verblijf bij de club. Met zijn uniek profiel als dynamische, snelle en altijd vooruit denkende middenvelder past hij goed bij onze speelstijl en kan hij nog van grote waarde zijn voor RSCA."

Dat Ashimeru mocht bijtekenen was een maand of vier geleden ondenkbaar, maar de Ghanese international krijgt wel een aangepast regime. Hij zal meer in de krachtzaal zitten of bij de fysio's om blessures te vermijden.