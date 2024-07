Thorsten Fink maakt Genk-fans enthousiast voor clash tegen Standard

Volg KRC Genk nu via WhatsApp!

Bij KRC Genk kijkt men vol verwachting uit naar de start van het nieuwe seizoen. De club wil de teleurstellende prestaties van vorig jaar snel achter zich laten met nieuwe coach Thorsten Fink aan het roer.

Fink werd weggehaald bij STVV om de naar AA Gent vertrokken Wouter Vrancken te vervangen. Samen met de Duitse coach maakten ook sterkhouders Matte Smets en Jarne Steuckers de overstap naar Genk. Daarnaast werden de Colombiaanse verdediger Adrian Palacios en Zuid-Koreaanse spits Hyeon-gyo Oh aan de selectie toegevoegd.

Het merendeel van de sterkhouders is tot nu toe gebleven. Aanvoerder Bryan Heynen is bijna hersteld van zijn blessure, wat een extra boost geeft aan de ploeg.

Momenteel lijkt de Genkse selectie dus voldoende gewapend om opnieuw de strijd aan te gaan met de top van de Jupiler Pro League. Fink heeft er in ieder geval een goed oog in. "Wees maar zeker: we zullen klaar zijn voor de eerste wedstrijd tegen Standard," belooft hij bij Het Belang van Limburg.

Fink heeft bovendien nog een kleine twee weken om zijn ploeg verder te finetunen. Iets waar hij ook gretig gebruik van zal maken. "We zijn op de goede weg, ik ben heel blij met waar we momenteel staan. Waar de focus de komende twee weken op zal liggen? We gaan de intensiteit opdrijven en zullen onze tactische richtlijnen er verder inslijpen," aldus de Duitse trainer.

Racing Genk speelt zijn eerste competitiewedstrijd op 28 juli. De Limburgers ontvangen dan Standard in de Cegeka Arena.