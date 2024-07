Anderlecht-speler is zelf op zoek naar een oplossing en lijkt die nog te gaan vinden: 'drie clubs tonen interesse'

Louis Patris zou Anderlecht nog kunnen verlaten, op huurbasis. De speler was al op zoek naar een oplossing.

Louis Patris kwam afgelopen zomer over van OH Leuven, voor zo'n 3,5 miljoen euro. Hij slaagde er echter niet in om een vaste basisspeler te worden onder Brian Riemer.

De rechtervleugelverdediger speelde 19 wedstrijden in alle competities, maar slechts voor een totaal van 1.165 minuten. Nu lijkt hij weer op weg naar de uitgang.

De voormalige speler van OHL werd in januari al in verband gebracht met een vertrek. Deze zomer zou dat wel eens heel concreet kunnen worden.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is er een serieuze mogelijkheid dat Patris volgend seizoen op uitleenbasis bij een andere club terechtkomt.

Hij weet ook dat de speler zelf naar een oplossing op zoek is. US Lecce, Parma Calcio en Venezia FC zijn geïnteresseerd in de 23-jarige Belg.